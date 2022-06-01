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Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,85 kazançla günü 2.568,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 2.585,78 puanla rekor seviyeyi gördü.

Burhan Sansarlıoğlu   | 01.06.2022
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 42,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,46 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile ulaştırma oldu.

Günü 2.568,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, gün içinde 2.585,78 puana kadar ulaşarak rekor seviyeyi gördü.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ve küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine karşın BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını vurguladı.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de fabrika siparişleri ve ADP istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, tarihi zirvesi olan 2.600 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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