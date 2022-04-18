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Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 kazançla 2.510,31 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 18.04.2022
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 47 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,63 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,92 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,28 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.515,35 puana, kapanış rekorunu da 2.510,31 puana taşıdı.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiye yansımalarına ilişkin artan endişeler ve şahinleşen merkez bankalarına yönelik beklentilerle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını bildirdi.

Bugün Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları, Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.440 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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