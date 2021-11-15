Dolar
10.06
Euro
11.47
Altın
1,863.87
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,702.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,91 değer kazancıyla 1.702,49 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazelerken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.710,79 puana taşıdı.

Yunus Türk   | 15.11.2021
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,74 değer kazanarak 19 Eylül 2013'ten bu yana en iyi günlük performansını kaydederken, holding endeksi yüzde 5,01 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile bilişim oldu.

Gün boyunca banka hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,91 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.702,49 puana taşıdı.

Analistler, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın, Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından bankacılık hisselerinin hızlı yükseldiğini bildirdi. Garanti BBVA'nın hisse fiyatı yüzde 9,92 artışla 11,63 lira ile tavan olurken, aynı zamanda 13 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Garanti BBVA hisselerinin tavan olmasının ardından güçlü alışların diğer banka ve holding hisselerinde de etkili olduğunu dile getiren analistler, borsadaki iyimserliğin yarın da devam edebileceğini kaydetti.

Analistler, yarın Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.720 puanın direnç, 1.640 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 763 bin 92'ye çıktı
Çin'de 11 binden fazla üniversite öğrencisi Kovid-19'dan karantinaya alındı
İngiltere'de yeni Kovid-19 önlemleri beklenmiyor
Ege'de 2. doz aşılanma oranı yükseliyor

Benzer haberler

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi 1.700 puanı aştı

Perakende sektörünün 9 aylık net karı ikiye katlandı, hasılatı yüzde 26,3 arttı

Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

Borsa haftaya rekor seviyeden başladı
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerinde

Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerinde