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Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 artışla günü 1.479,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.483,16 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Burhan Sansarlıoğlu   | 30.12.2020
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 artışla günü 1.479,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.483,16 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,79, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,46 ile orman, kağıt,basım oldu.

Düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarından destek bulan BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde günü 1.479,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü rekor seviyeyi de 1.483,16 puana taşıdı.

Analistler, İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise yılbaşı tatili nedeniyle birçok borsanın kapalı olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.455 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.490 seviyesinin direnç olarak izleneceğini, olası düşüşlerde ise 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

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