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Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,78 değer kazanarak günü 1.350,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.360,63 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Burhan Sansarlıoğlu   | 09.12.2020
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,55 ve holding endeksi yüzde 1,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,36 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde yüzde 0,78 değer kazanarak günü 1.350,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.360,63 puanla da rekor seviyeyi gördü. BIST Sınai endeksi ise rekorlarını devam ettirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, küresel ölçekte ekonomiyi destekleme adımları, Brexit görüşmeleri ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nın kabul edilmesine karşın sürecin devam ettiğini vurgulayan analistler, tasarının yasalaşması için önce Senato'da kabul edilmesi, ardından da Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde işgücü istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.290 puanın destek olarak öne çıkabileceğini kaydetti.

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