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Ekonomi

Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 kazançla 3.020,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.051,83 puana taşıdı.

Muhammed Said Tanıl   | 19.08.2022
Borsa günü rekorla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, gün içinde 3.051,83 puanla gördüğü en yüksek seviye rekorunu kırmasının ardından, günü önceki kapanışa göre 0,19 puan artışla 3.020,20 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 63,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks böylece haftalık bazda yüzde 5,44 değer kazandı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile iletişim, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle küresel pay piyasalarının yön bulmakta zorlandığını söyledi.

Gelecek haftanın veri gündeminde, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını aktaran analistler, perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole toplantısının da gündemin odağında yer aldığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.050 seviyesinin direnç, 3.000 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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