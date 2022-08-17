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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ve futbolcu Gustavo Henrique, Viyana’da karşılaşmanın oynanacağı Viola Park’ta düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplıyor.
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Ekonomi

Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,29 kazançla 2.980 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.983,22 puana taşıdı.

Muhammed Said Tanıl   | 17.08.2022
Borsa günü rekorla tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 69 milyar lira ile 17 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,84, holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,68 ile taş toprak oldu.

Analistler, banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla Borsa İstanbul'un dünya borsalarından pozitif ayrıştığını bildirdi.

Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öne çıktığını kaydetti.

Analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürdüğünü ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.000 puanın direnç, 2.940 ve 2.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı, yarınki PPK toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

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