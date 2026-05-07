Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 227,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,99 ile sigorta, tek kaybettiren ise yüzde 0,42 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma sağlanması yönündeki ilerleme ve enerji fiyatlarındaki düşüş risk iştahını artırmasıyla pozitif bir seyir izleniyor. Yatırımcıların odağına ise yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere istihdam verileri yerleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel genele yayılan alımların etkisiyle 15.050,42 puanı görerek rekorunu tazelerken, günü de 15.040,25 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verilerinin yanı sıra Almanya'da ticaret dengesi ve sanayi üretimi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.100 ve 15.200 puanın direnç, 14.900 ve 14.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.