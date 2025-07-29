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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybederek 10.487,25 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 85,8 milyar lira oldu.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,63 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,12 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına karşın uygulanacak tarifelerin ekonomiye etkilerine dair belirsizlik devam ederken, güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 10.589,61 puana kadar yükselmesinin ardından, günün ikinci yarısında değer kaybederek günü negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi verilerinin, yurt dışında ise ABD, Almanya ve Avro Bölgesine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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