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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kaybederek 9.224,84 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 82,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,57 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 4,05 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile ticaret partnerleri arasında süren tarife müzakerelerinin olumlu sonuçlanabileceğine dair iyimserlik, piyasalarda risk iştahının artmasına neden oldu.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 puanın destek, 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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