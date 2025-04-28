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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kaybederek 9.306,96 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 125,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 89,5 milyar lira oldu.

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Bankacılık endeksi yüzde 3,25, holding endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,83 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de toptan stoklar ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.450 ve 9.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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