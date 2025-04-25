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İstanbul'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı
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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybederek 9.432,55 puandan tamamladı.

Duygu Doğan  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 83,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,74 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,45 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,01 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair iyimserlik ve güçlü teknoloji bilançolarıyla risk iştahı arttı.

Analistler, yoğunlaşan bilanço sezonu nedeniyle hem yurt içinde hem de yurt dışında hisse ve sektör bazlı hareketlerin görülebileceğini belirtti.

Bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini ifade eden analistler, haftaya yurt içinde işsizlik oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek, 9.550 ve 9.650 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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