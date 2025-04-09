Dolar
38.01
Euro
41.96
Altın
3,086.56
ETH/USDT
1,490.10
BTC/USDT
77,589.00
BIST 100
9,275.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’yu resmi törenle karşılıyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kaybederek 9.275,50 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 201,64 puan azalırken, toplam işlem hacmi 97,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,82, holding endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile inşaat, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler artarken, tarifelere ilişkin haber akışı ile bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de enflasyon ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.200 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Genel Sekreteri Uzun, Dünya Parlamento Genel Sekreterler Yönetim Kurulu üyesi oldu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir
Dışişleri Bakanı Fidan, Şilili mevkidaşı van Klaveren ile Ankara'da görüştü
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat'a "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı Klaveren ile bir araya geldi

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

En büyük 10 yapay zeka şirketinden 8'inin hisseleri ilk çeyrekte değer kaybetti

En büyük 10 yapay zeka şirketinden 8'inin hisseleri ilk çeyrekte değer kaybetti
Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet