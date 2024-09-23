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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybederek 9.887,75 puandan tamamladı.

Mahmut Çil  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,50 puan azaldı, toplam işlem hacmi 69,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,04 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,30 ile madencilik oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Japonya'da imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek,10.000 ve 10.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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