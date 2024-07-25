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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 değer kaybederek 10.871,48 puandan tamamladı.

Mahmut Çil  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 120,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,39, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile inşaat, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden bilanço sezonunda önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satışın, ülkede açıklanan güçlü büyüme verisinin ardından hız kestiğini belirtti.

Yarın, yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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