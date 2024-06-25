Dolar
32.95
Euro
35.28
Altın
2,319.38
ETH/USDT
3,404.90
BTC/USDT
61,603.00
BIST 100
10,679.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İrfan Can Kahveci basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybederek 10.679,98 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,35 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,48 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik ve çip üreticisi Nvidia başta olmak üzere teknoloji sektöründe yer alan şirketlerin değer kayıplarının sürmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları ile inşaat izinleri, Almanya'da GfK tüketici güveninin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yargıda Birlik Derneği Başkanlığına Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kırmaz seçildi
Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14 Haziran haftasında 13,7 trilyon lira oldu

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı
Kapasite kullanım oranı haziran ayında yüzde 76,3 oldu

Kapasite kullanım oranı haziran ayında yüzde 76,3 oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet