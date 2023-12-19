Dolar
29.09
Euro
31.94
Altın
2,045.37
ETH/USDT
2,202.30
BTC/USDT
42,618.00
BIST 100
7,725.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'da “İş Dünyası Buluşması” programında konuşuyor. MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de düzenlenen operasyonla yakaladı - VTR
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kaybederek 7.725,86 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 81,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,41, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,38 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,86 ile spor oldu.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 70 ihtimalle Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, buna karşın Fed yetkililerinin temkinli açıklamalarının söz konusu adımları daha da öteleyebileceği ihtimalini desteklediğini dile getirdi.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de 2. el konut satışları ve tüketici güven endeksi ile Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 puanın destek, 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi yakaladı
Özbek mülki idare amirleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisini ziyaret etti
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 70 yaşındaki kadın yaralandı
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
Kelkit'te yaklaşık 22 saat arayla meydana gelen depremler ilçe halkını korkuttu

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Emtia piyasasına Fed dopingi

Emtia piyasasına Fed dopingi
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet