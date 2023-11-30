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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybederek 7.948,60 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,74 puan azaldı, toplam işlem hacmi 88,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,05 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,79 ile spor oldu.

Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 25 Kasım ile biten haftada 218 bine yükseldi. Söz konusu veri piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,5 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,7 artmıştı.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin, Fed'in sıkı para politikasının yeterli seviyede olduğu ve Bankanın gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde, İngiltere'de ve Almanya'da imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 puanın destek, 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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