Dolar
28.84
Euro
31.51
Altın
1,990.62
ETH/USDT
2,049.60
BTC/USDT
37,088.00
BIST 100
7,898.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına katılıyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - VTR Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Battalgazi ilçesinde deprem nedeniyle vatandaşlar dışarı çıktı.
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kaybederek 7.898,59 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,45 puan azalırken, işlem hacmi 103,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,00 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,28 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,94 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 3,47 ile madencilik oldu.

Öte yandan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. TCMB duyurusunda, "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi ise (CDS) 340 baz puanın altında seyrediyor.

ABD ve Japonya'da Şükran Günü dolayısıyla piyasaların tatil olması dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kalmasına neden oldu.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Japonya'da enflasyon, Almanya'da büyüme ve Ifo iş dünyası güven endeksi ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 seviyesinin destek, 8.060 ve 8.200 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'ın Altınözü zeytinyağı tescillendi
AFAD deprem bölgesindeki vatandaşları ağır hasarlı yapılara girmemeleri yönünde uyardı
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu
Malatya'da art arda 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi
Tunceli'de PKK'lı teröristlerce okul lojmanında şehit edilen 6 öğretmen anıldı

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Yurt içi piyasalarda gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Yatırımlara kapıyı açan anahtar: CDS

Yatırımlara kapıyı açan anahtar: CDS
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet