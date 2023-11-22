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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kaybederek 7.987,03 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,59 puan azalırken toplam işlem hacmi 84,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,99 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,34 ile ulaştırma oldu.

ABD ve Japonya'da piyasaların yarın Şükran Günü nedeniyle tatil olması dünya genelinde işlem hacimlerinin ciddi şekilde düşmesine yol açarken Orta Doğu'dan gelen olumlu haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulunda (PPK) açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını dile getirerek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 7.770 puanın destek, 8.000 ve 8.180 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50'ye yükseltileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

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