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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,27 değer kaybederek günü 8.464,93 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 126,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,32 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,30 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,45 ile spor oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 336 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, 8 ayın en yüksek artışını kaydetti.

Analistler, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğine işaret ettiğini belirtti.

Beklenenden güçlü gelen istihdam raporunun, yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını uzun bir süre yüksek tutacağına ilişkin endişelerini artırdığını ifade eden analistler, faiz artırımlarının devam edebileceğine yönelik beklentilerin yükseldiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de, Almanya'da ve Çin'de enflasyon, İngiltere'de ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.600 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 820 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

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