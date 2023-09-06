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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,66 değer kaybederek günü 8.181,67 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 168,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,67 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,53 ile madencilik oldu.

Gün içinde 8.298,54 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 8.180 puanın üzerinde dengelendi.

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2024-2026 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 4,4 oldu. Ekonominin 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de artan hazine tahvili getirilerinin yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan'ın gönüllü petrol üretim ve ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Dün en büyük petrol üreticilerinin arz kısıtlamalarıyla yükselişi ivme kazanan petrol fiyatlarının, enflasyona ilişkin endişeleri tekrardan alevlendirdiğini kaydeden analistler, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikaları üzerinde baskı kurabileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da sanayi üretimi, Çin'de dış ticaret dengesi, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyelerinin direnç, 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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