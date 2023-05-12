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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,08 değer kaybederek günü 4.795,61 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 77,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,90 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 4,05 ile inşaat oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal istikrar raporu, TCMB piyasa katılımcıları anketi, bütçe dengesi, konut satışlarının izleneceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar, Avro Bölgesinde ve Japonya'da büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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