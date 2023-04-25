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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,62 değer kaybederek günü 4.891,01 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 48,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,78, holding endeksi yüzde 2,01 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,43 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişesi arasında yön arayışının sürdüğünü ifade ederek, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançolarından gelen karışık sinyallerin risk iştahını törpülediğini dile getirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret dengesi, Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 seviyesinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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