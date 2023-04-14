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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,83 değer kaybederek günü 5.092,88 puandan tamamladı.

Muhammed Said Tanıl  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 48,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,90 ile ulaştırma oldu.

Analistler, açıklanan enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarına son vereceği öngörüsünün güçlenmesine karşın Fed üyelerinden gelen en son açıklamaların enflasyon verilerinin cesaret verici olmasına rağmen fiyatlardaki artışın hala devam ettiğine dair olduğunu söyledi.

Fed üyelerinin açıklamalarıyla bankanın faiz artırımlarını yakın zamanda sonlandırıp sonlandırmayacağına dair belirsizliklerin devam ettiğini dile getiren analistler, piyasaların tekrar yön arayışına girdiğini belirtti.

ABD'de JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun net karının bankacılık sektöründeki sıkıntılara rağmen bu yılın ilk çeyreğinde artığını kaydeden analistler, geçen ay ABD'de iki orta ölçekli bankanın iflasının, potansiyel resesyon endişelerine yol açmasına rağmen, ülkedeki büyük bankaların dirençli kazançlarının sektörde daha fazla stres olacağı endişelerini hafiflettiğini belirtti.

Haftaya yurt içinde bütçe dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Fed Bej Kitap raporu, ABD'de New York Fed imalat endeksi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyon, Çin'de büyüme ve sanayi üretimi, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.050 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.150 ve 5.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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