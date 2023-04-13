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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kaybederek günü 5.135,55 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 60,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,76 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında öne çıkan resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar, tüketici güven endeksinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.050 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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