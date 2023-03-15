Dolar
18.99
Euro
20.03
Altın
1,934.16
ETH/USDT
1,622.10
BTC/USDT
24,242.00
BIST 100
5,121.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşındaki Gent maçına davet edilen kulüp başkanları, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,65 değer kaybederek günü 5.121,57 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 76,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,30 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 5,63 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD'deki bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin Avrupa'ya da yayılmasının küresel piyasalarda risk algısını artırdığını belirtti.

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla satış baskısının piyasa geneline yayıldığını ifade eden analistler, İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi halinde Avrupa genelinde bankacılık sektörünün önemli risklerle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamalarda oynaklığı artırırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 43 seviyesine indi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını söyleyen analistler, veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Japonya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesinin öne çıkacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 puanın direnç, 5.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı
Mehmetçik Şanlıurfa'da selde mahsur kalanların kurtarılması için köprü kurdu
Ukrayna, Tahıl Anlaşması hususunda desteği için Türkiye’ye teşekkür etti
Bakan Ersoy, Malatya'da çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsalarında Credit Suisse'le başlayan panik derinleşiyor

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
ASELSAN'dan 18,9 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi

ASELSAN'dan 18,9 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet