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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kaybederek günü 5.058,75 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 24.02.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 71,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,93 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 2,71 ile inşaat oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin güçlendiğini belirterek, açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerin de piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını söyledi.

Haftaya yurt içinde büyüme, enflasyon, ekonomik güven endeksi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında olacağını söyleyen analistler, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretiminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.000 ve 4.800 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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