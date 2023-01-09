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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,20 değer kaybederek günü 5.170,97 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 09.01.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 170,99 puan azalırken, toplam işlem hacmi 110,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,54 ve holding endeksi yüzde 3,89 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,83 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" tutumunu yumuşatabileceği beklentileri ve Çin'in 2020'den sonra ilk kez sınırlarını dış dünyaya açmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin ise negatif ayrıştığını söyledi.

ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyallerinin ardından perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine ilişkin iyimser beklentilerin risk iştahını desteklediğini aktaran analistler, bu hafta ABD'de bankacılık sektörü bilançolarının da yakından izleneceğini bildirdi.

Analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın İsveç Merkez Bankası'nın (Riksbank) merkez bankalarının bağımsızlığına ilişkin düzenleyeceği sempozyumdaki açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirtti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamalarının da takip edileceğini ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, Japonya'da Tokyo TÜFE'nin izleneceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.450 seviyesinin direnç, 5.150 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalmasını bekliyor.

Ekonomistler, kasımda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 1,6 azalacağını öngörüyor.

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