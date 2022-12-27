Dolar
18.71
Euro
19.92
Altın
1,820.91
ETH/USDT
1,212.10
BTC/USDT
16,770.00
BIST 100
5,434.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,26 değer kaybederek günü 5.434,51 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 27.12.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 101,4 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında ne fazla kazandıran yüzde 4,91 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 4,62 ile inşaat oldu.

Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili kısıtlamaları kaldıracağı yönündeki haberlerin küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdığını belirterek, Borsa İstanbul'da ise kar satışlarının etkili olduğunu kaydetti.

Yatırımcıların Noel ve yılbaşı tatilini birleştirmesi ile pay piyasalarında hafta boyunca düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade eden analistler, yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında olacağını aktardı.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise bekleyen konut satışları ve Japonya'da sanayi üretiminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.400 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar uyarısı
Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı: Denizden yaşamayı öğrenemezsek yaşayamayız bu kadar açık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi
İçişleri Bakanlığından İBB'yi teftiş eden müfettişlere ilişkin açıklama
Ordu'da kuraklık riskine karşı tedbir amacıyla 61 gölet inşa edildi

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar Çin'in kısıtlamaları kaldıracağı haberleri ile pozitif seyrediyor

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının FAST sistemine katılımına ilişkin hazırlıklar tamamlandı

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının FAST sistemine katılımına ilişkin hazırlıklar tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet