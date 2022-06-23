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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kaybıyla 2.543,21 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 23.06.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,36, holding endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,97 ile orman kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,74 ile ulaştırma oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.

Bankanın yaptığı duyuruda, "Teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir" denildi.

Analistler, küresel pay piyasalarında Powell'ın açıklamalarıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve yeni konut satışları ile Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksinin öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.555 ve 2.530 seviyelerinin destek olarak izleneceğini, 2.600 puanın ise önemli direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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