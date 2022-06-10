Dolar
17.11
Euro
17.98
Altın
1,875.20
ETH/USDT
1,674.00
BTC/USDT
28,934.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sonlandırıyor Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kaybıyla 2.543,10 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 10.06.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 41,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,83 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 4,22 ile madencilik oldu.

ABD’de enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,6 ile 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair beklentilerin güçlendiğini ve bunun da pay piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olduğunu belirtti.

Haftaya Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararlarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de açıklanan enflasyon sonrasında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 3,1420 ile 1 ayın en yüksek seviyesini gördüğünü aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.600 puanın direnç, 2.500 ve 2.440 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 3 milyar 390 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 40 milyar 720 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artmasını öngören ekonomistler, nisanda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,6 artacağını bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı
İç ve batı kesimlerde gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Ludwig'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı vermeye devam edeceğiz
Adana'da eylem hazırlığındaki YPG/PKK'lı teröriste 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerini bekliyor

Emtia yatırımcısı işlemlerini yurt içinde yapabilecek

Emtia yatırımcısı işlemlerini yurt içinde yapabilecek
SPK'dan finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler

SPK'dan finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı