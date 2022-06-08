Dolar
17.11
Euro
18.38
Altın
1,856.72
ETH/USDT
1,796.10
BTC/USDT
30,340.00
BIST 100
2,540.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokaklarda hasara neden oldu. Balgat mevkiinden yayındayız Ankara’da sağanak yağış etkili oluyor. Çankaya Yıldız Kavşağı’ndan yayındayız Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eskişehirspor Kulübünü ziyaretinde konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,07 değer kaybıyla 2.540,36 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 08.06.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 54 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,81, holding endeksi yüzde 4,40 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 8,23 ile madencilik oldu.

Gün içinde 2.684,77 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışlarla 2.540 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın devam ettiğini belirtti.

Artan tahvil faizleri ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesiyle piyasalarda risk iştahının azaldığını dile getiren analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3'ün üzerinde, Brent petrolün varil fiyatının da 120 doların üzerinde seyrettiğini söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret dengesi, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.690 puanın direnç, 2.390 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var
Türkiye ile Venezuela arasında 3 anlaşma imzalandı
Dışişleri Bakanlığından İran'daki tren kazasına ilişkin taziye mesajı

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor

Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor
Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı