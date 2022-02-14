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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,39 değer kaybıyla 2.001,94 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 14.02.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,52 ve holding endeksi yüzde 1,94 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,17 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 4,63 ile inşaat oldu.

Analistler, artan jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının gündemin üst sıralarında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam etmesiyle hisse bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini aktaran analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE, Avro Bölgesi ve Japonya'da büyüme, Almanya'da Zew endekslerinin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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