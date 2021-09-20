Dolar
8.67
Euro
10.18
Altın
1,761.63
ETH/USDT
3,042.20
BTC/USDT
43,610.00
BIST 100
1,391.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta "Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni"ne katılıyor New York’ta "Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni" New York Türk Evi Binası açılıyor - VTR
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,94 değer kaybederek günü 1.391,91 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 20.09.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,00, holding endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kaybettiren yüzde 3,12 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, bugün küresel pay piyasalarında Çin'li Evergrande şirketinin yaklaşan borçlarının oluşturduğu belirsizliklerle satıcılı bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de cari denge, inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek olarak öne çıktığını kaydederek, kısa ve orta vadeli görünümde 1.440 direncinin güçlendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 673 bin 770'e yükseldi
ABD yönetimi tüm yabancı ülke vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor
Diyarbakır aşılamada ay sonuna kadar 'mavi' kategoriyi hedefliyor
İtalya Kovid-19'a karşı aşılamada 3. dozu uygulamaya başladı
BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda koruyucu

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına satıcılı başladı

Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi

Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı