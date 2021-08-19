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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kaybederek günü 1.439,86 puandan tamamladı.

Murat Aslan   | 19.08.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,30 ve holding endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,56 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,10 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasının ardından küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde yurt dışı üretici fiyat endeksi, yurt dışında ise Çin Merkez Bankası'nın 1 ve 5 yıllık borç verme oranları, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve İngiltere'de perakende satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın altında kalınması durumunda ise 1.410 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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