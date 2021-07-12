Euro
10.24
Dolar
8.64
BIST 100
1,356.96
Altın
1,805.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor Avrupa Şampiyonu olan İtalya Milli Takımı, Cumhurbaşkanlığı sarayından Başbakanlığa geçerken taraftarların sevgi seline uğradı
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,55 değer kaybederek günü 1.356,96 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 12.07.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,08 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,60 ile KOBİ Sanayi oldu.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, Çin'de dış ticaret verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 35 ila yüzde 40,50 artış aralığında yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı
KKTC ile Rum kesimi arasındaki geçişler artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'kırmızı seviye'ye çıkarıldı
Dünya genelinde 3 milyar 440 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Araştırma: Burun yoluyla uygulanan Kovid-19 aşısı yüzde 100 etki sağlıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güner'den 'aşılanmazsak salgın varyantlarla devam eder' uyarısı

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa haftaya yatay başladı

Merkez bankaları, piyasaların odağındaki yerini koruyor

Küresel piyasalarda artan belirsizliklere karşın ABD borsaları rekor kırmaya devam etti

Küresel piyasalarda artan belirsizliklere karşın ABD borsaları rekor kırmaya devam etti
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Merkez Bankası temmuz ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı

Merkez Bankası temmuz ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı