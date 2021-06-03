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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kaybederek günü 1.428,13 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 03.06.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,42 ile elektrik oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin enflasyonist endişeleri beslediğini ve küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.

Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini, veri gündeminde de TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun öne çıktığını ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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