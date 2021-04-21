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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,55 değer kaybederek günü 1.330,48 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 21.04.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 34,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,41 ve holding endeksi yüzde 3,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,47 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 7,19 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD-Rusya gerilimi, çip krizi, oynaklığı yüksek emtia fiyatları ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin fiyatlanmasıyla hafta başından bu yana pay piyasalarında düşüşler yaşandığını ifade ederek, TL varlıklar üzerinde devam eden satış baskısıyla BIST 100 endeksinde düşüşün ivme kazandığını söyledi.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını, olası yükselişlerde ise iyimserliğin artması için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını kaydetti.

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