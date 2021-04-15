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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,10 değer kaybederek günü 1.407,76 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 15.04.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,36 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 3,13 ile metal eşya, makina oldu.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.

Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ile konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Çin'de büyüme, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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