Euro
9.70
Dolar
8.14
BIST 100
1,416.55
Altın
1,755.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kaybederek günü 1.416,55 puandan tamamladı.

Bekir Gürdamar   | 08.04.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,11 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Beklenti Anketi, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bugün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve döviz kurlarındaki sakin seyre karşın Borsa İstanbul'da alımların güçlenemediğine işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin, 1.440 üzerinde kalıcılık sağlayamadığı durumda 1.390-1.440 dar bandındaki dalgalı seyrini sürdürmesinin beklenebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 4. dalga endişesi yaşanıyor
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 23 milyonu aştı
Hindistan'da Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi
İngiltere pazartesine kadar Kovid-19'da sürü bağışıklığı eşiğini geçecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 559 bini geçti

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 741 milyar oldu

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı