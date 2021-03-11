Euro
8.95
Dolar
7.47
BIST 100
1,556.49
Altın
1,723.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’ncü yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi’nde Mapping gösterisi düzenleniyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kaybederek günü 1.556,49 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 11.03.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,76 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,51 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,07 ile orman, kağıt, basım oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen ve 1.580 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 1.555 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı ile sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ocakta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,2 artacağını öngörüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YouTube, Kovid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı
Kovid-19'da hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi
İtalyan İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısının bir serisine ait dozların ülke genelinde kullanımını yasakladı
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi 'turkiyestopscovid.com' sitesi ile anlatılıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 529 bini geçti

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Yurt dışında yerleşik kişiler 5 Mart haftasında 10,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar ECB'ye odaklandı

Küresel piyasalar ECB'ye odaklandı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı