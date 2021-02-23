Euro
8.60
Dolar
7.07
BIST 100
1,517.86
Altın
1,807.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 değer kaybederek günü 1.517,86 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 23.02.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 39,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 2,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 4,49 ile metal eşya, makina oldu.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına karşın emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sunumun yanı sıra ABD'de yeni konut satışları, Almanya'da büyüme verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bin 443'e yükseldi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 865 bini geçti
Ukrayna'da AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildi
Kovid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi
Ordu'da sağlık ekipleri karda 2 kilometre yürüyerek ulaştıkları hastaya Kovid-19 aşısı yaptı

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Arispe’den Türkiye için olumlu senaryo

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın sunumunu bekliyor

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın sunumunu bekliyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Reel Kesim Güven Endeksi şubatta yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi şubatta yükseldi