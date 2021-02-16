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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,26 değer kaybederek günü 1.542,82 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 16.02.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 40,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,38, holding endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile tekstil deri, en çok kaybettiren ise yüzde 2,73 ile turizm oldu.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının takip edildiğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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