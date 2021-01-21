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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kaybederek 1.551,57 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 21.01.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,62 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 2,43 ile metal ana sanayi oldu.

Gün içinde 1.582,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1.550,00 puanın üzerinde dengelendi.

TCMB beklentiler doğrultusunda politika faizini sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 17'de sabit bırakırken, karar metninde sıkı duruşun devam edeceğine işaret edildi. TCMB kararı sonrası dolar/TL, 7,3497 seviyesini gördü.

Analistler, ABD'de Joe Biden'ın başkanlık görevine başlamasının ardından mali teşvik paketlerine ilişkin beklentilerin artmasıyla küresel ölçekte pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini aktaran analistler, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satılma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540'ın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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