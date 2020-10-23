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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kaybederek günü 1.190,63 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 23.10.2020
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kaybederek günü 1.190,63 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,81 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin 4. Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 puanın destek, 1.225 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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