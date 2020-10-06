Euro
9.19
Dolar
7.80
BIST 100
1,153.71
Altın
1,904.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galata Kulesi açılışı
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kaybederek günü 1.153,71 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 06.10.2020
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 1,02, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,61 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile turizm oldu.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar ve Almanya'da sanayi üretiminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek, 1.155 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu
DSÖ: Kovid-19 aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215 bini geçti
Libya'da camiler 7 ay sonra yeniden ibadete açılıyor
İran'da son 24 saatte 227 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yükselişle tamamladı