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Ekonomi

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 117.741,10 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 14.07.2020
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 657,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,3 milyar lira olarak gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 6,12 ile spor oldu.

Analistler, Kovid-19 tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine ilişkin endişelerin piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, ABD-Çin geriliminin tırmanmasının da risk iştahını azalttığını ifade etti.

Yarın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Bej Kitap ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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