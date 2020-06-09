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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 109.236,52 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 09.06.2020
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 400,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile turizm oldu.

Analistler, yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı, Çin'de ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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