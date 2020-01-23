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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 122.540,22 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 23.01.2020
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 206,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 azalırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. 

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,11 ile orman kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'deki virüs salgını ile ilgili haberlerin de takip edileceğini belirterek, ülkede ayrıca yeni yıl tatili nedeniyle piyasaların kapalı olacağını ifade etti.

Yarın yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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